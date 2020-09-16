هواوي تكشف عن مواصفات جهازها الجديد Y9a متوسط ​​المدى

كشفت شركة "هواوي" عن إصدار هاتف HUAWEI Y9a في الإمارات العربية المتحدة، الهاتف الجديد متوسط ​​المدى المزود بكاميرات رباعية، وشحن سريع، يأتي مع أحدث برامج EMUI 10.1 بدون تطبيقات Google.

وأوضحت الشركة، أن هاتف Huawei Y9s يأتي بتصميم قوس ثلاثي الأبعاد ولوحة LCD مقاس 6.63 بوصة Full HD + 2400x1080p مع نسبة شاشة إلى جسم تبلغ 92% و 391 نقطة في البوصة.

تحت الغطاء، يتم تشغيله بواسطة معالج Mediatek Helio G80 ثماني النواة والذي تم تسجيله بسرعة 2 جيجاهرتز إلى جانب وحدة معالجة الرسومات Mali-G52 MC2.

وأشارت إلى أن الجهاز مزود ببطارية كبيرة تبلغ 4200 مللي أمبير في الساعة يمكن شحنها بسرعة كبيرة بفضل الشحن السريع 40 وات، تدعي شركة Huawei أنه يمكن شحن الهاتف إلى ما يقرب من 70% في 30 دقيقة.

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وفي قسم الكاميرا، يتميز هاتف Huawei Y9a بمصفوفة رباعية الكاميرا مع كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل f / 1.8، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وفتحة

عدسة f / 2.4، يتبعها مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. في المقدمة، توجد كاميرا سيلفي منبثقة بدقة 16 ميجابكسل بفتحة f / 2.2.

يأتي الجهاز مع GPU Turbo 3.0 لتقديم أداء ألعاب أفضل، تشمل الميزات الأخرى للجهاز Dual SIM و 4G VoLTE و Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac و Bluetooth 5.1 ومقبس سماعة الرأس 3.5 ملم و GPS / AGPS / Glonass / BeiDou للملاحة. كما اورد موقع "الوفد".

ويذكر أن يبلغ سعر Huawei Y9a 1049 درهمًا إماراتيًا مع الطلبات المسبقة التي تبدأ في 17 سبتمبر 2020، وسيحصل المستهلكون الذين يطلبون مسبقًا على سماعات Huawei AM61 Bluetooth مجانًا.