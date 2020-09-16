عبر بوابة «ناجز»

أوضحت وزارة العدل، 4 خطوات للاستفادة من خدمة المصادقة الإلكترونية على ضبط الجلسات؛ وذلك عبر بوابة ناجز الإلكترونية. ونشر الحساب الرسمي لوزارة العدل عبر موقع «تويتر» خطوات الاستفادة من خدمة المصادقة الإلكترونية التي جاءت كالآتي: – اضغط على الرابط المرسل. – أدخل الرمز المرسل على الجوال واضغط «تحقق». Advertisements – اختيار «استعراض تقرير ضبط الجلسة». – استعرض الضبط ثم اضغط «مصادقة». اقرأ أيضًا: وزارة العدل: إجراء 103 آلاف عملية توثيق خارج أوقات الدوام الرسمي 5 خطوات لطلب خدمة الإفراغ العقاري عبر تطبيق الموثق

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