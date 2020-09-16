توجيه رسمي من «الشؤون الإسلامية» لخطباء الجوامع بمختلف مناطق المملكة

وجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأربعاء، خطباء الجوامع بمختلف مناطق المملكة بتخصيص خطبة جمعة غرة شهر صفر للعام الجاري 1442هـ، للحديث عما أنعم الله به على هذه البلاد المباركة من نعمة التوحيد ووحدة الصف واجتماع الكلمة خلف القيادة الرشيدة.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «وجَّه معالي الوزير د. عبداللطيف آل الشيخ، أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بمختلف مناطق المملكة، بتخصيص خطبة جمعة غرة صفر للعام الجاري 1442هـ، للحديث عما أنعم الله به على هذه البلاد المباركة من نعمة التوحيد ووحدة الصف واجتماع الكلمة خلف القيادة الرشيدة».

وفي وقت سابق، أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن قيادة المملكة تعمل منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز حتى هذا اليوم، بجد وأمانة وصدق، لنشر الإسلام كما جاء به الوحي، وبصورته المشرقة الصحيحة.

وقال الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «قيادة المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز حتى هذا اليوم، تعمل بجد وأمانة وصدق لنشر الإسلام كما جاء به الوحي، وبصورته المشرقة الصحيحة التي تنبض بالاعتدال والوسطية والعدل والرحمة للناس كافةً، وتنبذ جميع أنواع الظلم وأسباب الكراهية».

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