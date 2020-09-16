البحرين تعلن إجراءات دخول القادمين عبر جسر الملك الفهد

أعلنت مملكة البحرين الإجراءات التي تُمكِّن جميع المسافرين القادمين إليها عن طريق جسر الملك فهد من دخولها.

وتتمثل تلك الإجراءات في أهمية خضوعهم للفحص المختبري للكشف عن فيروس كورونا كوفيد 19، على جسر الملك فهد، ودفع تكلفته البالغة 60 دينارًا بحرينيًّا، وتحميل تطبيق «مجتمع واعي» والتسجيل فيه؛ وذلك استكمالًا للإجراءات الاحترازية المطلوبة في هذا الشأن.

وأوضحت وكالة الأخبار البحرينية أنه يتم استثناء هذا الإجراء للقادمين لمن يبرز نتيجة الفحص إذا كانت سلبية، والتي تم إجراؤها قبل المغادرة من البحرين عبر تطبيق «مجتمع واعي»؛ حيث تسري لمدة 72 ساعة من وقت إجراء الفحص.

وأضافت: «تهيب مملكة البحرين بجميع المسافرين القادمين إليها ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والتقيد بكافة التعليمات والإرشادات الصحية الصادرة عن الجهات المعنية في المملكة، مع ضرورة التزامهم بتعليمات العزل الذاتي لحين حصولهم على نتيجة سالبة للفحص عند الدخول. وإذا كانت نتيجة الفحص إيجابية، سيتم التواصل مع المسافر من قبل السلطات الصحية المعنية. ويتوجب على المسافر الاستمرار في العزل الذاتي واتباع تعليمات السلطات الصحية بالمملكة».

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كما أكدت مملكة البحرين ضرورة الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية، والابتعاد عن التجمعات التي من شأنها نشر الفيروس ونقل العدوى بين فئات المجتمع المختلفة.

ونوهت بأنه عند ملاحظة أي أعراض مشابهة للزكام، كالصداع والكحة وفقدان حاستي الشم والتذوق وآلام متفرقة في الجسم مع ارتفاع درجات الحرارة، على الشخص عزل نفسه على الفور والاتصال بالرقم 444، واتباع التعليمات التي سوف تعطى له.

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