«بلاغات العنف الأسري» تتفاعل مع حالة تعنيف «أب لابنته».. وتؤكد: جارٍ التحقق

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع واقعة الفتاة التي تعرَّضت للعنف من قبل والدها؛ وذلك بعد انتشار الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال الحساب الرسمي لمركز بلاغات العنف الأسري على موقع «تويتر»: «إشارةً إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فتاة تعرَّضت للعنف من قبل والدها، نوضح أنه تمَّ رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري».

وأوضح مركز بلاغات العنف الأسري، أنه جارٍ المتابعة والتحقق مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.

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