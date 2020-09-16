لتخفيف الأعراض.. «الصحة» تقدِّم نصائح مهمة للمصابين بفيروس كورونا

جدَّدت التوصية بالتوجُّه إلى عيادات تطمن
دعت وزارة الصحة المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذين يعانون من ارتفاع درجة الحرارة بأخذ قسط من الراحة، والحرص على شرب كمية كافية من السوائل لتجنُّب الجفاف.
وأبانت عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها على تويتر ومنصتها التوعوية «عش بصحة» بتناول خافض الحرارة (مثل الباراسيتامول) والتواصل مع مركز 937 في حال استمرار ارتفاع درجة الحرارة؛ وذلك للحصول على التوجيه الصحيح.
كما دعت «الصحة» المصاب بكورونا، الذي يعاني من الحكة بالاستلقاء على جانبه أو الجلوس في وضع مستقيم، مع تجنب الاستلقاء على الظهر، وكذلك التواصل مع فريق 937 لأخذ المشورة الطبية.
أما المصاب بكورونا الذي يعاني من ضيق تنفس بسيط، فقد أكدت «الصحة» أهمية المحافظة على الهدوء والجلوس باعتدال على المقعد، وإرخاء الكتفين، والتنفس بعمق (شهيق من الأنف مع إبقاء الفم مغلقًا ثم إخراج الزفير من الفم ببطء). ويمكن الاطلاع على الإنفوجرافيك عبر
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كيف تخفف أعراض الإصابة بكورونا ؟#مصاب_كورونا #عش_بصحة pic.twitter.com/PwtTiMg4GJ— عش بصحة (@LiveWellMOH) September 15, 2020
وجدَّدت «الصحة» توصية كل مَنْ لديه أعراض بالتوجُّه إلى عيادات تطمن التي هيأتها «الصحة» لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصَّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.
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