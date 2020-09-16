لمن أكمل 20 عامًا في خدمته من أعضاء هيئة التدريس
وجَّه مرعي بن حسين القحطاني رئيس جامعة جازان، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ وذلك بعد الموافقة على تعديل مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء هيئة التدريس.
ونشر الحساب الرسمي لجامعة جازان عبر موقع «تويتر»، بيانًا قال فيه القحطاني: «أتقدم بخالص الشكر وعظيم العرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد، بمناسبة صدور الموافقة على صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل في خدمته 20 عامًا، في وظيفة (أستاذ، أو أستاذ مشارك، أو أستاذ مساعد، أو محاضر)، واعتماد التصنيف السعودي للمستويات والتخصصات التعليمية.
وأضاف: «والشكر موصول لمعالي وزير التعليم على دعمه المتواصل للجامعات ومنسوبيها».
اقرأ أيضًا:
بالصور.. تدشين مركز للأمن السيبراني بجامعة جازان
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جامعة جازان يشكر القيادة بعد الموافقة على تعديل مكافأة نهاية الخدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.