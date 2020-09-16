رئيس جامعة جازان يشكر القيادة بعد الموافقة على تعديل مكافأة نهاية الخدمة

وجَّه مرعي بن حسين القحطاني رئيس جامعة جازان، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ وذلك بعد الموافقة على تعديل مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء هيئة التدريس.

ونشر الحساب الرسمي لجامعة جازان عبر موقع «تويتر»، بيانًا قال فيه القحطاني: «أتقدم بخالص الشكر وعظيم العرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد، بمناسبة صدور الموافقة على صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل في خدمته 20 عامًا، في وظيفة (أستاذ، أو أستاذ مشارك، أو أستاذ مساعد، أو محاضر)، واعتماد التصنيف السعودي للمستويات والتخصصات التعليمية.

وأضاف: «والشكر موصول لمعالي وزير التعليم على دعمه المتواصل للجامعات ومنسوبيها».

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