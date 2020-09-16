لأعضاء هيئة التدريس.. 5 حالات مستثناة من استحقاق مكافأة نهاية الخدمة

وفقًا لما ورد في قرار مجلس الوزراء
أكدت وزارة التعليم أن هناك 5 حالات تم استثناؤها في قرار مجلس الوزراء لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء هيئة التدريس.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بصرف مكافأة خدمة لمن أكمل في خدمته 20 عامًا في التعليم العالي في أي من الوظائف (أستاذ، أو أستاذ مشارك، أو أستاذ مساعد، محاضر) عن كل سنة، تعادل راتب الرتبة والدرجة اللتين يشغلهما عند انتهاء خدمته.
وأوضح الحساب الرسمي لوزارة التعليم عبر موقع «تويتر» الحالات التي تم استثناؤها في قرار مجلس الوزراء لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء هيئة التدريس، والتي جاءت كالآتي:
– صدور أمر ملكي أو قرار من مجلس الوزراء بالتعيين في وظيفة أخرى.
– بلوغ السن النظامية للتقاعد.
– إلغاء الوظيفة.
– الوفاة.
– العجز الصحي.
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