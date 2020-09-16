«عين»: بث مباشر لدروس المرحلتين المتوسطة والثانوية اليوم الأربعاء

للتعليم العام والتربية الفكرية
أتاحت قناة «عين»، عبر صفحتها الرسمية على موقع «تويتر»، بثًّا مباشرًا لدروس اليوم الأربعاء من الأسبوع الثالث للمرحلتين المتوسطة والثانوية، للتعليم العام والتربية الفكرية.
وقالت «عين»: «بث مباشر لدروس يوم الأربعاء من الأسبوع الثالث للمرحلتين المتوسطة والثانوية، للتعليم العام والتربية الفكرية، عرب سات 12437 عمودي اليوتيوب».
ونشرت قنوات عين، في وقت سابق، مقطع فيديو يشرح بالتفصيل طريقة ضبط التردُّد مرةً ثانيةً؛ حيث يتم ضبط تردُّد جهاز الاستقبال (الريسيفر) من خلال الخطوات التالية: (الدخول على الإعدادات - اختيار تحديث البرنامج واختيار التحديث اليدوي - اختيار القمر الصناعي عرب سات - إدخال التردد 12437 استقطاب عمودي - اختيار معدل الترميز 27500 - ضبط الإرسال على DVB-S2 - الضغط على أيقونة البحث لتظهر جميع القنوات وعددها 20 قناة للمراحل الدراسية كافةً).
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