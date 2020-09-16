تدخل جراحي ناجح بـ«حفر الباطن المركزي» يُعيد الحركة لمصاب في حادث سير

تعرَّض لكسر في العمود الفقري
تمكَّن الفريق الطبي في مستشفى حفر الباطن المركزي من التعامل بنجاح مع حالة مصاب في حادث سير، تسبَّب له في كسر في العمود الفقري على مستوى الفقرة القطنية الأولى مع ضغط على الحبل الشوكي؛ ما أدى إلى فقدانه الحركة بالكامل.
وعلى الفور، أجرى الفريق الطبي عملية جراحية دقيقة استمرت 4 ساعات، تمَّ خلالها تثبيت العمود الفقري على مستوى الفقرات الصدرية والقطنية، وإزالة الضغط عن الحبل الشوكي، وقد تماثل المصاب للشفاء، ولله الحمد، بعد أن استعاد الحركة بالكامل مع التحكُّم بجميع الوظائف الأخرى.
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