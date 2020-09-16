«صحة المدينة» تدعم مستشفى الحناكية العام بأجهزة طبية حديثة ومُتطوِّرة

ضمن الخطط التطويرية لتحسين الخدمة المُقدِّمة
دعمت صحة المدينة المنورة مستشفى الحناكية العام بعدد من الأجهزة المتطورة والحديثة لقسم المختبر ومن ضمنها جهاز BD Bactec لفحص عينات الدم، وهو أمر أساسي للتعرف على البكتيريا المسببة لتجرثم الدم أو تسممه، سواء كانت هوائية أو لا هوائية.
وأوضحت صحة المدينة أن جهاز BD Bactec يتميز بقدرته على القيام باختبار آلي مراقب باستمرار؛ ما يساعد في الكشف المبكر عن عينات الدم التي تحتوي بالفعل على البكتيريا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطط التطويرية والجهود المبذولة لتجويد الخدمة المقدمة للمراجعين في المجمع الصحي في محافظة الحناكية.
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