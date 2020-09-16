توضيح مهم من «حساب المواطن» حول الإفصاح عن الراتب الوظيفي

أكد برنامج حساب المواطن أنه يجب الإفصاح عن كامل الراتب الوظيفي؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «بخصوص إدخال الراتب، هل أُفصح عن إجمالي الراتب شاملًا البدلات (كما هو موضح في تعريف الراتب)؟ أم صافي الراتب بعد استقطاع التأمينات الاجتماعية ونزوله في الصراف؟».

ورد حساب خدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن عبر موقع «تويتر» قائلًا: «لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية ويجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملًا التقاعد أو التأمينات، وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات».

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