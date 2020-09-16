«الخطوط السعودية» تحسم الجدل حول تحليل كورونا للمسافرين الأطفال

أكدت أنه غير مطلوب لمن دون 6 أعوام
أكدت الخطوط السعودية أنه لا يتطلب إجراء فحص «PCR» للأطفال أقل من 6 أعوام؛ وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل تحليل الـPCR مطلوب للأطفال أقل من ٤ سنوات للرحلات الدولية؟».
ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» قائلًا: «حسب إفادة القسم المختص لا يتطلب إجراء فحص pcr للأطفال أقل من 6 سنوات».
وكشفت الخطوط السعودية، اليوم الأربعاء، عن أنه سيتم فتح الرحلات الدولية في ١ يناير ٢٠٢١ وفقًا للتوجيهات، مؤكدةً أن الجهات المختصة ستقوم بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد بـ٣٠ يومًا، كما سيتم السماح للحالات المستثناة ابتداءً من 15 سبتمبر الجاري.
وأوضحت السعودية: «وفقًا للتوجيهات، سيتم فتح الرحلات الدولية في ١ يناير ٢٠٢١ مع العلم بأنه ستقوم الجهات المختصة بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد بـ٣٠ يومًا، كما سيتم السماح للحالات المستثناة ابتداءً من 15 سبتمبر.. نلقاكم قريبًا».
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