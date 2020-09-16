«مؤسسة التقاعد» توضح طرق التسجيل والاستفادة من بطاقة المتقاعد

عقب استفسار أحد المواطنين
أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه يمكن الاستفادة من بطاقة المتقاعد من خلال تطبيق المؤسسة؛ وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «بطاقة متقاعد ما أقدر أستلمها ملموسة، فقط المعروضة عبر التطبيق».
ورد الحساب الرسمي لخدمة عملاء مؤسسة التقاعد عبر موقع «تويتر» قائلًا: «يمكنك الحصول على بطاقة المتقاعد من خلال تطبيق المؤسسة العامة للتقاعد بالدخول على متجر أبل أو جوجل بلاي والبحث باسم المؤسسة العامة للتقاعد وتحميل النسخة المحدثة من التطبيق والاستفادة من خدمات المؤسسة الإلكترونية».
وأضاف: «للاستفادة من خدمات بطاقة التقاعد، قم بتسجيل الدخول على التطبيق، واضغط على البيانات كمتقاعد، ثم عرض بطاقة متقاعد».
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