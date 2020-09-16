

الباحة 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه اليوم، الموقع الإلكتروني لبوابة الباحة للاستثمار التي وجه سموه بإنشائها.

واستمع سموه لشرح من وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية صالح بن محمد القَلَطِي عن تفاصيل الموقع لبوابة الباحة للاستثمار وما يحتويه، مشيراً إلى أن البوابة تهدف إلى تطوير الاستثمار بالمنطقة ومحافظاتها وجلب المستثمرين من شركات ومطاعم وكافيهات وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.

وبين أن البوابة تحتوي على معلومات شاملة للمواقع والفرص الاستثمارية بالمنطقة، ومعلومات سياحية وتراثية ودليل للجهات الحكومية والأهلية وأخبار وصور عن الباحة ومحافظاتها، مفيداً بأنها تحتوي كذلك على جميع المواقع الاستثمارية بالمنطقة محددة بمواقعها الجغرافية والمساحات لتلك المواقع، وتحتوي على دراسات لمشاريع استثمارية يمكن إقامتها في المنطقة.

ونوه سمو أمير المنطقة بالدعم السخي الذي تلقاه منطقة الباحة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وما تشهده من تطور ملحوظ لهو دليل واضح على ذلك، مؤكداً بأن بوابة الباحة للاستثمار ستتيح للمستثمرين الاستثمار بالمنطقة بكل يسر وسهولة و تحقيقا لرؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠.

حضر التدشين وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.

// انتهى //

13:52ت م

0102





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير حسام بن سعود يدشن الموقع الإلكتروني لبوابة الباحة للاستثمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.