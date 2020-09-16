السعودية اليوم / الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة تكمل استعداداتها لإطلاق مبادرات "لك يا وطن"



جدة 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واس

أكملت الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة استعداداتها لإطلاق مبادراتها تحت شعار "لك يا وطن"، والتي تأتي تزامناً مع احتفالات المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ 90.

وتعـبر هذه المبادرات عن أهمية التلاحم الوطني واستشعارا المسؤولية الاجتماعية، في تدريب أكبر شريحة من شرائح المجتمع "المعلمة ، والطالبة" في مدارس التعليم العام.

وتشتمل المبادرات، إقامة جملة من الدورات التي تلامس احتياجات بنات الوطن في التعليم العام، التي تتناول منصة "Microsoft teams والاستخدام الأمثل لأدواتها، والتدريب على أدوات منصة "مدرستي"، حيث أنشأت الكلية في هذا السياق استمارة للتسجيل في الدورات https://forms.gle/J2pTL5QUgq6CQmzo8.

ودعت الكلية للاستفادة من مثل هذه المبادرات التي ترتقي بالحس المهاري وتنمي القدرات في مختلف النواحي المعرفية.

// انتهى //

13:51ت م

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