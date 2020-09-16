السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي وأذربيجان يبحثان تعزيز التعاون



جدة 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واس

استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بمكتبه اليوم، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة العربية

وجرى خلال الاستقبال التأكيد على أهمية تعزيز سبل علاقات التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي وأذربيجان في شتى المجالات .

وثمن الأمين العام للمنظمة الدور الذي تضطلع به أذربيجان داخل المنظمة وفي دعم القضايا الإسلامية والعمل الإسلامي المشترك .

من جانبه جدد السفير عبدلايف الإشادة بالدعم المتواصل الذي تقدمه منظمة التعاون الإسلامي لأذربيجان.

// انتهى //

13:19ت م

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جدة 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بمكتبه اليوم، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة العربية السعودية والمندوب الدائم لدى المنظمة، شاهين عبدلايف .وجرى خلال الاستقبال التأكيد على أهمية تعزيز سبل علاقات التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي وأذربيجان في شتى المجالات .وثمن الأمين العام للمنظمة الدور الذي تضطلع به أذربيجان داخل المنظمة وفي دعم القضايا الإسلامية والعمل الإسلامي المشترك .من جانبه جدد السفير عبدلايف الإشادة بالدعم المتواصل الذي تقدمه منظمة التعاون الإسلامي لأذربيجان.// انتهى //13:19ت م0084

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