السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ (798) جولة رقابية وترفع أكثر من (7000) طن من النفايات



الدمام 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واس

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس (798) جولة رقابية، تَبِعتها (5) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والبرتوكولات والإجراءات الوقائية، للحفاظ على سلامة البيئة والمجتمع.

وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن قيد (54) مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19 في الأسواق والمراكز التجارية، و (10) مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفة واحدة للتكدس في مساكن العمالة، وأنجزت غسل وتعقيم وتطهير (893) موقعاً، باستخدام (150723) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة (480) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما تم رفع (7448) طنا من النفايات، وإزالة (4175) مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة (9407) أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت الأمانة استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة كافة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعية الجميع بضرورة الالتزام بالاحترازات الوقائية والتعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.

// انتهى //

13:18ت م

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