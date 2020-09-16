- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اعتباراً من مطلع أكتوبر.. الاتحاد للطيران تستأنف رحلاتها إلى 3 وجهات في السعودية والان مع التفاصيل
الأربعاء 16 سبتمبر 2020
تستأنف «الاتحاد للطيران» رحلاتها إلى 3 وجهات في المملكة العربية السعودية اعتباراً من مطلع أكتوبر المقبل.
وأوضحت الناقلة في تحديث على شبكة وجهتها إنها ستسيّر رحلات إلى كل من جدة والرياض والدمام اعتباراً من الشهر المقبل، وذلك ضمن خطتها لإضافة المزيد من الوجهات إلى شبكتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا للبيان.
ويأتي ذلك بالتزامن مع سماح السعودية بالدخول والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك السماح بدخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة، أو عمل، أو إقامة أو زيارة.
ويُشترط أن يكون دخول مواطني دول الخليج وغير السعوديين إلى المملكة وفقاً للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي فيروس كورونا المستجد في المملكة.
وبدأت السعودية من 15 مارس 2020 تعليق الرحلات الجوية الدولية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتباراً من مطلع أكتوبر.. الاتحاد للطيران تستأنف رحلاتها إلى 3 وجهات في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.