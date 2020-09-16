شكرا لقرائتكم خبر عن بالإجماع .. "منظمة السياحة" توافق على إنشاء مكتب إقليمي بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

أعلن أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة اليوم عن الموافقة بالاجماع لأعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية على إنشاء مكتب إقليمي للمنظمة للشرق الأوسط في الرياض.

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