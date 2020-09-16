شكرا لقرائتكم خبر عن ممكلة الإنسانية تسير الرحلة السادسة.. نقل 18 يمنياً إلى سقطرى والان نبدء بالتفاصيل

• نقل المرضى ومرافقيهم غالبيتهم من الأطفال بعد تماثلهم للشفاء في مستشفيات المملكة

سيرت القوات الجوية الملكية السعودية الرحلة الجوية الإنسانية السادسة لنقل مصابي اليمن مجانا بعد تماثلهم للشفاء في المملكة، حيث أقلعت طائرة القوات الجوية الملكية السعودية C-130 صباح الأربعاء، من مدينة جازان إلى محافظة أرخبيل سقطرى، تحمل على متنها 18 مواطنًا يمنيًا من المرضى ومرافقيهم، غالبيتهم من الأطفال، بعد تلقيهم العلاج اللازم والرعاية الكاملة في مستشفيات الرياض وجازان، وجميعهم أخلتهم قيادة القوات المشتركة للتحالف في -وقت سابق- من سقطرى إلى الأراضي السعودية انطلاقًا من الدور الإنساني الذي يقوم به التحالف تجاه أبناء اليمن.

وتأتي هذه الرحلة الجوية في إطار جهود قيادة القوات المشتركة للتحالف في تخفيف معاناة أبناء سقطرى، بتسيير رحلات مجانية لنقل المواطنين من أبناء محافظة سقطرى بسبب اضطرابات البحر، وعدم توفر وسيلة نقل بحرية آمنة لنقلهم.

وخلال الأيام الماضية تكفّلت قيادة القوات المشتركة بتسيير رحلات جوية لنقل الحالات الإنسانية من المواطنين العالقين من وإلى محافظة أرخبيل سقطرى بسبب توقف الملاحة الجوية في ظل أزمة كورونا.

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وتعدُّ هذه الرحلة السادسة التي سيرتها قيادة القوات المشتركة للتحالف دعماً لأبناء الشعب اليمني، وسبقتها رحلة حملت على متنها 45 مواطناً من أبناء محافظة سقطرى، نقلتهم من الغيضة عاصمة محافظة المهرة إلى محافظة سقطرى.

وفي 6 أغسطس الماضي نقلت قيادة القوات المشتركة 162 طالباً وطالبة من أبناء محافظة سقطرى الدارسين في الجامعات اليمنية ونقلهم إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وفي 22 يوليو 2020 تكفَّلت قيادة القوات المشتركة بنقل 139 راكباً من أبناء سقطرى العالقين في محافظة المهرة عبر طائرة الخطوط الجوية اليمنية، وسبق ذلك تسيير رحلتين، إحداهما على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، والأخرى عبر الخطوط الجوية اليمنية وعلى نفقة قيادة القوات المشتركة للتحالف.

وتأتي هذه اللفتة الإنسانية من المملكة وقيادة القوات المشتركة للتحالف ضمن الجهود الإنسانية المقدمة للأشقاء اليمنيين في محافظتي المهرة وسقطرى، وفي مختلف المناطق اليمنية.