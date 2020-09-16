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86 ألف مستفيد من عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في جازان

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محمد بن مسعود - الدمام - تقديم الخدمات لمن يعانون أعراضًا والذين لا يشكون منها

قدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان، خدماتها لـ86178 مستفيدًا، منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وقالت "صحة جازان": عدد المستفيدين من عيادات "تطمن" بلغ 35500 مستفيد، تمت خدمتهم في عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات في كافة محافظات المنطقة؛ فيما بلغ عدد المستفيدين من مراكز "تأكد" 50678 مستفيدًا.

وتقدم عيادات تطمن خدماتها لمن يعانون أعراضًا تنفسية مثل "ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو السعال، أو احتقان الحلق، أو الإسهال، أو فقدان حاسة الشم والتذوق" دون حجز موعد.

أما مراكز "تأكد" فقد خُصصت للذين لا يشكون أعراضًا، ويمكن الاستفادة من خدماتها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

عيادات تطمن جازان

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442 12:37 PM

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تقديم الخدمات لمن يعانون أعراضًا والذين لا يشكون منها

86 ألف مستفيد من عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في جازان
وكالة الأنباء السعودية (واس)

قدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان، خدماتها لـ86178 مستفيدًا، منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وقالت "صحة جازان": عدد المستفيدين من عيادات "تطمن" بلغ 35500 مستفيد، تمت خدمتهم في عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات في كافة محافظات المنطقة؛ فيما بلغ عدد المستفيدين من مراكز "تأكد" 50678 مستفيدًا.

وتقدم عيادات تطمن خدماتها لمن يعانون أعراضًا تنفسية مثل "ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو السعال، أو احتقان الحلق، أو الإسهال، أو فقدان حاسة الشم والتذوق" دون حجز موعد.

أما مراكز "تأكد" فقد خُصصت للذين لا يشكون أعراضًا، ويمكن الاستفادة من خدماتها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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