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أتلفت إدارة صحة البيئة التابعة لوكالة الخدمات ببلدية محافظة خميس مشيط خلال أسبوع، حوالى ثلاثة أطنان وثلاثمائة كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة؛ وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية.
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام لبلدية خميس مشيط بدر آل خويلد القرني، أن صحة البيئة خالفت 73 منشأة تجارية، إلى جانب إغلاق 11 منشأة أخرى؛ وذلك بعد أكثر من 359 جولة ميدانية قام بها المراقبون خلال الأسبوع الماضي، إضافة إلى سحب وفحص 84 عينة غذائية بمختبر البلدية.
وتنوعت المخالفات المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة؛ فضلًا عن مخالفة انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات النظامية المعمول بها، وغيرها من المخالفات.
ودعت بلدية خميس مشيط، جميعَ المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.خميس مشيط
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442 12:30 PM
صحة البيئة خالفت 73 منشأة تجارية إلى جانب إغلاق 11 أخرى
أتلفت إدارة صحة البيئة التابعة لوكالة الخدمات ببلدية محافظة خميس مشيط خلال أسبوع، حوالى ثلاثة أطنان وثلاثمائة كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة؛ وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية.
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام لبلدية خميس مشيط بدر آل خويلد القرني، أن صحة البيئة خالفت 73 منشأة تجارية، إلى جانب إغلاق 11 منشأة أخرى؛ وذلك بعد أكثر من 359 جولة ميدانية قام بها المراقبون خلال الأسبوع الماضي، إضافة إلى سحب وفحص 84 عينة غذائية بمختبر البلدية.
وتنوعت المخالفات المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة؛ فضلًا عن مخالفة انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات النظامية المعمول بها، وغيرها من المخالفات.
ودعت بلدية خميس مشيط، جميعَ المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.
، خميس مشيط.. مصادرة وإتلاف ثلاثة أطنان من المواد الغذائية الفاسدة ،
المصدر : الخليج 365
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