تراجع أسعار الذهب في السوق السعودية اليوم الأربعاء

الأربعاء 16 سبتمبر 2020

تراجعت أسعار الذهب في السوق السعودية، اليوم الأربعاء، بشكل طفيف بالتوازي مع استقرار نسبي لاسعارا لمعدن الثمين عالميا وسط ترقب المستثمرين لنتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).



وتراجع سعر جرام الذهب عيار (24) إلى 236.79 ريال (63.14 دولار) مقارنة بـ 237.34 ريال (63.28 دولار)، أمس.

كما انخفض سعر الجرام عيار (21) الأكثر مبيعا في المملكة إلى 207.19 ريال (55.25 دولار) مقارنة بـ 207.68 ريال (55.76 دولار)، أمس.

وسجل جرام الذهب عيار (18) 177.59 ريال (47.36 دولار)، مقارنة بـ 178.01 ريال (47.46 دولار)، أمس.

وتراجع سعر أوقية الذهب إلى 7365 ريال (1964 دولار)، مقارنة بـ 7381.01 ريال (1968 دولار)، أمس.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) إلى 1657.54 ريال (442.01 دولار)، مقارنة بـ 1661 ريالا (442.11 دولار)، أمس.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بفضل تراجع الدولار، فيما يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع البنك المركزي الأمريكي بحثا عن تفاصيل خطط البنك لموازنة أسعار الفائدة مقابل هدفه للتضخم.

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وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1959.38 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية 0.1% إلى 1968.20 دولار.

وظل الدولار ضعيفا مقابل منافسيه مما قدم دعما للذهب.

وقال برايان لان العضو المنتدب لدى جولد سيلفر للتجارة في سنغافورة "الناس يعزفون عن التعامل بسبب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق اليوم.. هم ينتظرون المزيد من الوضوح بشأن أي الأدوات النقدية التي من المتوقع أن يستخدمها المجلس لدعم هدفه للتضخم فوق اثنين %".

ومن المقرر إعلان قرار المجلس بحلول الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، ويليه بنصف ساعة مؤتمر صحفي لرئيسه جيروم باول.

وتبنى البنك المركزي الأمريكي الشهر الماضي نهجا أكثر تيسيرا حيال التضخم وتعهد بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة.

ويفرض انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية ضغطا على الدولار وعوائد السندات مما يزيد جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا والذي يستخدم أيضا كأداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 27.26 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.6% إلى 971.96 دولار وتراجع البلاديوم 1.5% إلى 2373.76 دولار.