شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 توقعت الهيئة العامة للآثار وحماية البيئة حالة الطقس في السعودية خلال الساعات المقبلة.

وقالت في نشرتها اليوم الأربعاء، 16/أيلول/2020: بمشيئة الله تعالى، الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير و الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة

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