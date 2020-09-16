شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة الصف خلف القيادة.. موضوع خطبة الجمعة القادمة والان نبدء بالتفاصيل

وجه وزير الشؤون الإسلامية د.عبداللطيف آل الشيخ خطباء الجوامع بمختلف مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة غرة شهر صفر للعام الجاري 1442هـ، للحديث عما أنعم الله به على هذه البلاد المباركة من نعمة التوحيد ووحدة الصف واجتماع الكلمة خلف القيادة الرشيدة.

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