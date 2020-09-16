شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" توجه نصائح توعوية لمصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

دعت وزارة الصحة المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ويعاني من ارتفاع درجة الحرارة بأخذ قسط من الراحة، والحرص على شرب كمية كافية من السوائل لتجنب الجفاف.

وأبانت عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها على تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة" بتناول خافض الحرارة (مثل الباراسيتامول) والتواصل مع مركز 937 في حال استمرار ارتفاع درجة الحرارة، وذلك للحصول على التوجيه الصحيح.

كما دعت "الصحة" المصاب بكورونا، ويعاني من الحكة بالاستلقاء على الجانب أو الجلوس في وضع مستقيم، مع تجنب الاستلقاء على الظهر، وكذلك التواصل مع فريق 937 لأخذ المشورة الطبية.

أما المصاب بكورونا ويعاني من ضيق تنفس بسيط، فقد أكدت "الصحة" على أهمية المحافظة على الهدوء والجلوس بشكل معتدل على المقعد وإرخاء الكتفين، والتنفس بعمق (شهيق من الأنف مع إبقاء الفم مغلق ثم إخراج الزفير من الفم ببطء).