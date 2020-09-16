شكرا لقرائتكم خبر عن "بلاغات العنف الأسري" يتفاعل مع واقعة الفتاة المعنفة والان نبدء بالتفاصيل

أوضح مركز بلاغات العنف الأسري إنه بالاشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فتاة تعرضت للعنف من قبل والدها، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري وجاري اتخاذ اللازم حيالها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

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