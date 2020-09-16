12 سببًا وراء كون iPad Air أقوى جهاز آيباد من آبل  

2020-09-16

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

لطالما كان جهاز الـ iPad جزءًا مهمًا من مجموعة منتجات آبل، ولكن على مدار السنوات القليلة الماضية، كانت الشركة تعمل بنشاط على تحديث التشكيلة، ولهذا أطلقت جهاز iPad Air الجديد كليًا في حدث Time Flies أمس الثلاثاء.

ويرى خبراء التكنولوجيا أن iPad Air الجديد الذي يتميز بشريحة A14 Bionic هو أقوى جهاز آيباد من إنتاج شركة آبل لعدة أسباب.

ما الذي يجعل iPad Air أقوى جهاز آيباد من آبل؟

1- سيأتي iPad Air الجديد بمساحتي تخزين: 64 جيجابايت و 128 جيجابايت.

2- سعر الـ iPad Air الداعم للواي فاي فقط يبدأ بسعر نحو 600 دولار بينما ذلك الذي يدعم الواي فاي مع موديلات ‏‏Cellular لموضع إدخال الشريحة فيأتي بسعر يبدأ من نحو 800 دولار.

3- يتوفر آيباد آير بخمسة أنواع مختلفة من الألوان: فضي، رمادي، والذهبي الوردي، أخضر، والأزرق السماوي، مما يجعله أكثر أجهزة الآيباد الملونة من آبل.

4- يتميز بشاشة Liquid Retina مقاس 10.9 إنش (28 سم) مزودة بطبقة مقاومة للانعكاس.

5- الجهاز مزود بشريحة A14 Bionic ما يجعله أقوى جهاز iPad على الإطلاق من إنتاج آبل، حيث تعد بزيادة قدرها 40% في أداء وحدة المعالجة المركزية وتحسين الرسومات بنسبة 30%.

6- قالت آبل إن A14 Bionic تجعل الجهاز قادرًا على أداء ما يصل إلى 11 تريليون عملية في الثانية.

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7- يتميز الجهاز بمنفذ USB-C لنقل البيانات بسرعة تصل إلى 5 جيجابت في الثانية.

8- يشتمل على كاميرا FaceTime HD أمامية بدقة 7 ميجابكسل ونفس الكاميرا الخلفية بدقة 12 ميجابكسل المستخدمة في iPad Pro.

9- يأتي آيباد آير الجديد بسعر أرخص من برو وبنفس الجودة؛ حيث صُممت شاشته على غرار شاشة Pro الأغلى ثمنًا، مع ميزة إضافية تتمثل في كونه الجهاز الوحيد حتى الآن الذي يحمل معالج A14 Bionic الجديد.

10- وفي حين كان جهاز Pro يحمل امتيازات معينة، مثل القدرة على استخدام Smart Keyboard و قلم آبل أثناء الاستمتاع بشاشة أجمل دون حواف، فإن ذلك كله بات متاحًا في آيباد آير الجديد حيث يستخدم أيضًا قلم آبل، ويدعم كل من لوحة المفاتيح Magic Keyboard و Smart Keyboard Folio.

11- من جهة أخرى يتفوق آبل برو في دعم مكبرات الصوت الرباعية وهو ما لا يتوافر في منتج آيباد آير الجديد، كما أن خيارات مساحة التخزين تذهب لصالح برو الذي يشمل خيار 512 جيجابايت و 1 تيرابايت، كما يحتوي أيضًا على شاشة ProMotion عالية الدقة وكاميرا أفضل.

12- مع ذلك، فإن المقارنة كاملة تجعل آيباد آير يتفوق يتفوق على آيباد برو، حيث ستجد أنك تتنازل عن مميزات ضئيلة مثل التخزين مقارنة بفرق السعر بين الطرازين، وبحسب موقع The Verge التقني فإن iPad Air يُعد صفقة مربحة للغاية مقارنةً بأي منتج آيباد آخر من آبل.

ويُذكر أن iPad Air سيكون متاحًا للشراء اعتبارًا من أكتوبر.





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