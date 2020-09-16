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شكرا لقرائتكم تخصيص خطبة الجمعة عن وحدة الصف واجتماع الكلمة خلف القيادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تخصيص خطبة الجمعة عن وحدة الصف واجتماع الكلمة خلف القيادة
تتحدث عما أنعم الله به على هذه البلاد المباركة من نعمة التوحيد
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بمختلف مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة غرة شهر صفر للعام الجاري 1442هـ، للحديث عما أنعم الله به على هذه البلاد المباركة من نعمة التوحيد ووحدة الصف واجتماع الكلمة خلف القيادة الرشيدة.
جاء ذلك بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية على موقع تويتر، اليوم الأربعاء.
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