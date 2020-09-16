2020-09-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

استعرض مقطع فيديو خطوات الطالب لحل الواجبات في منصة مدرستي خلال مرحلة التعليم عن بعد.

تعريف منصة مدرستي

تعتبر منصة مدرستي الإلكترونية هي دليل الطالب في العام الدراسي الجديد، كما أنها تساهم في توفير للطلاب الأجواء الدراسية قدر المستطاع في إطار الحماية من خطر انتشار الأمراض الوبائية مثل فيروس كورونا المستجد والذي سيطر على الكثير من دول العالم وتسبب في ترك الكثير من حالات الوفيات في مراحل عمرية مختلفة.

ما هي أسباب انطلاقة منصة مدرستي الإلكترونية

تكون منصة مدرستي أحد المواقع الإلكترونية التي تهدف إلى تطوير التعليم، وهي تكون العصا السحري لتلك الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة العربية السعودية وغيرها من دول الوطن العربي بل والعالم أجمع، حيث أنها توفر كافة الأدوات لاستكمال المسيرة التعليمية رغم انتشار الأمراض الوبائية التي تجتاح العالم.

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الجدير بالذكر أن تلك المنصة تسعى وزارة التعليم في المملكة وراء تطويرها مرارًا وتكرارًا لتلبي كافة احتياجات الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، وهذا يساعد في السير على خطوات ثابتة في مواجهة الخطر دون عرقلة الحياة وتوقف الدراسة والتعلم، فإن التعلم عن بُعد هو الأسلوب الذي يتعامل من خلاله الطلاب عن طريق تلك المنصة.

كما أشارت وزارة التعليم إلى أنها أصدرت تلك المنصة لحماية الطلاب وكذلك تكون على سبيل الخوض في تجربة الدراسة الإلكترونية وهذا يوفر على الطالب المجهود والوقت الذي يهدره في الذهاب إلى المدرسة، كما أن تلك الطريقة تساعد على ثبات المعلومات بطريقة أفضل من قبل.

هل يمكن التسجيل في منصة مدرستي بطريقة إلكترونية

يبحث الكثير من أولياء الأمور وكذلك طاقم الكادر التعليمي عن طريقة التسجيل بمنصة مدرستي بالخطوات، كما يتم التساؤل الكثير من المقيمين في المملكة عن توفر إمكانية التسجيل بالطرق الإلكترونية دون الذهاب إلى المدرسة.

وعملت السلطات الحكومية على تخصيص بعض المواقع الإلكترونية للقطاعات الحكومية وكذلك لجميع القطاعات الخاصة وهي تعمل على توفير كافة الخدمات التي تتعلق بمجال التعليم والمرور وغيرها من المصالح التي تتطلب الذهاب إلى المنشآت الحكومية والمؤسسات الكبرى.

في إطار هذا خصصت وزارة التعليم عدة طرق ومواقع إلكترونية يتمكن من خلالها الطلاب والكادر التعليمي التسجيل في منصة مدرستي للتعلم عن بُعد، ويكون هذا دعم من الوزارة وعيًا منها للحفاظ على أرواحهم الغالية.

ما هي الطرق المستخدمة في التسجيل على منصة مدرستي

موقع توكلنا وهو من المواقع الإلكترونية المعتمدة من قبل السلطات السعودية وتقدم خدمات متنوعة للمواطنين.

موقع باك تو سكول وهو أحد المواقع الإلكترونية التي اعتمدتها وزارة التعليم.

كما يتمكن ولي الأمر من تسجيل الدخول على تلك المنصة من خلال قائد المدرسة الخاصة بالطالب، حيث أنه يمتلك الكثير من الصلاحيات التي تؤهله لفعل ذلك.

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