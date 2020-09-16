السديري: الملك سلمان وولي العهد يدعمان الكوادر البشرية بشكل لا محدود

2020-09-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

تقدم نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار محمد السديري، باسمه ونيابة عن زملائه في التعليم الجامعي، برفع الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اعتماد التصنيف الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، وصدور تعديل صرف مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء هيئة التدريس واستثناء الحالات.

وثمن السديري في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، الدعم اللامحدود للملك سلمان وولي العهد للكوادر البشرية.

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ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته يوم أمس على اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، بالصيغة المرافقة للقرار.

كما تمت الموافقة على صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل في خدمته (20) سنة في التعليم العالي في أي من الوظائف (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر) عن كل سنة، تعادل راتب الرتبة والدرجة اللتين يشغلهما عند انتهاء خدمته، وتستثنى من إكمال هذه المدة الحالات الآتية:

1 ـ صدور أمر ملكي، أو قرار من مجلس الوزراء، بالتعيين في وظيفة أخرى.

2ـ إلغاء الوظيفة.

3ـ الوفاة.

4ـ العجز الصحي.

5ـ بلوغ السن النظامية للتقاعد.

ويكون استحقاق المكافأة من تاريخ تحقق الحالة، وتصرف من الجهة التي انتهت فيها خدمته الأكاديمية”.



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