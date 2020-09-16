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وسيط زواج: الابتزاز موجود عند الخطّابات الوهميات
حذر من وقوع البعض في فخ النصب والاحتيال
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال وسيط الزواج يوسف القعيط إن الشخص الذي يقع ضحية الابتزاز يورط نفسه في مثل هذه الأمور وذلك لأنه يحول مبالغ مالية إلى خطابات وهميات وحسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وقدم القعيط خلال مداخلة إلى برنامج الراصد المذاع على الإخبارية، نصيحة إلى من يرغب في الزواج، حيث يجب أن يتعامل مع وسيط زواج باسمه الحقيقي من أجل تجنب عمليات النصب والاحتيال وإمكانية مقاضاته حال أخذ شيئًا لم يستحقه، مشددًا على أن الابتزاز موجود عند الخطّابات الوهميات.
من جهتها، رأت مرشدة زواج خلال تصريحات إلى البرنامج إن النظرة الشرعية بين الشاب والفتاة اللذين يرغبان في الزواج تقام عندها في المنزل بمكان مخصص لذلك في وجود الخادمة وأشخاص آخرين أحيانًا، مشيرةً إلى أن المواصفات التي يطلب الشاب توافرها في الفتاة تكون السبب في ارتفاع المبالغ التي تطلبها الخطابات.
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