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بعد وفاته.. 10 معلومات عن والد مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس
تُوفي عن عمر يناهز 94 عامًا
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
تُوفي ويليام هنري جيتس الثاني، والد المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، بيل جيتس، عن عمر يناهز 94 عامًا.
ونعاه بيل جيتس بكلمات مؤثرة على مدونته الرسمية قائلًا: لقد كنا محظوظين بوجود مثل هذا الرجل المذهل في حياتنا لسنوات عديدة.
10 معلومات عن والد بيل جيتس
1- كان جيتس الأكبر محاربًا قديمًا في الجيش الأمريكي، وشريكًا مؤسسًا لشركة كي آند أل جيتس، وهي واحدة من شركات المحاماة الرائدة في سياتل.
2- وصف من قبل عدة أشخاص بأنه كان محاميًا فذًا وحريصًا على فعل كل شيء بنفسه.
3- قال بيل جيتس إن والده كان حاسمًا في بدء المنظمة الخيرية التي كانت محور تركيز جيتس منذ أن ابتعد عن إدارة مايكروسوفت، وصرح قائلًا: مؤسسة بيل وميليندا جيتس لن تكون على ما هي عليه اليوم بدون والدي.
4- عمل والد بيل جيتس كرئيس مشارك للمؤسسة التي بدأت عام 2000.
5- لم يذكر بيان الأسرة سبب الوفاة، لكن من المعروف أن وليام جيتس كان في مرحلة متأخرة من مرض الزهايمر.
6- اختصر بيل جيتس مشاعره عن والده حين قال: الحقيقة أن والدي كان كل ما أحاول أن أكونه.
7- وقال ويليام جيتس عن تفوق ابنه عليه في الثروة والنفوذ: لم أتخيل يومًا أن الصبي الصغير الذي ترعرع في بيتي، وأكل من طعامي واستخدم اسمي، سيوظفني هو ويكون صاحب العمل المستقبلي.
8-ألف ويليام جيتس كتابين، الأول حول تأملات ودروس من الحياة Showing Up for Life، والآخر حول الضرائب العقارية Wealth and Our Commonwealth.
9- قام ويليام برحلات إلى أماكن كثيرة من ضمنها صحاري إفريقيا عام 2002.
10- كان من ضمن مرافقيه في رحلاته المتعددة الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر.
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