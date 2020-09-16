فيديو.. طريقة إرسال بطاقة شكر وتحفيز للطلاب عبر مايكروسوفت تيمز

2020-09-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

استعرض مقطع فيديو طريقة إرسال المعلمين والمعلمات بطاقة شكر وتحفيز للطلاب أثناء الشرح عبر مايكروسوفت تيمز ويشاهدها جميع الطلاب.

وأوضح التقني عماد الشريف طريقة إرسال بطاقة الشكر عبر تيمز حيث تتم بخطوات كما يلي:

اضغط على الشريط.

اختيار علامة المحادثة.

اختيار علامة التحفيز.

كتابة أول حرف من اسم الطالب ويطلع الاسم كامل.

معاينة ثم إرسال.

ما هو تطبيق تيمز؟

وتطبيق تيمز هو أحد البرامج التي صممتها شركة مايكروسوفت خصيصًا للشركات والمؤسسات لمساعدتها على تنظيم جميع اتصالاتها عبر الإنترنت وأعمال المشاريع المشتركة، ويمنح المستخدمين طريقة كاملة لإجراء الاجتماعات عبر الإنترنت.

لكن مع تعليق الدراسة والتحول للتعليم عن بعد جراء جائحة كورونا، تم استخدام تيمز مؤخرًا بشكل واسع للتعلم عن بعد في المدارس.

ويتوفر تيمز في إصدارات 32 و64 بت لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows، وكذلك إصدارات خاصة لأجهزة Mac وiPhone وAndroid وWindows Phone، يعتمد على نظام الدردشة في Office 365.

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رابط تحميل تطبيق تيمز:

وكانت وزارة التعليم قد دعت الطلاب والطالبات، لتحميل تيمز لتسهيل حضور الفصول الافتراضية في الوقت المحدد في الجدول الدراسي.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر “تويتر”: “استعدادًا لتجربة متميزة في التعليم عن بعد، وحضور الفصول الافتراضية حسب الوقت المحدد في الجدول الدراسي؛ حمّل تيمز على جهازك”.

وأضافت وزارة التعليم أنه يمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).





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