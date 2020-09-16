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النقد تعتمد منتجات تأمينية لتغطية مخاطر إلغاء الفعاليات الحيّة

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2020-09-16

النقد تعتمد منتجات تأمينية لتغطية مخاطر إلغاء الفعاليات الحيّة

بما يدعم استقرار التعاملات وحفظ الحقوق المدنية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، موافقتها واعتماد عدد من المنتجات التأمينية لتغطية مخاطر إلغاء الفعاليات الحيّة في سوق التأمين .

وأوضحت مؤسسة النقد، أن اعتماد هذه المنتجات وبالتنسيق مع الهيئة العامة للترفيه؛ جاء نظرًا للنمو المتوقع لنشاط الفعاليات الحيّة والترفيهية في المملكة وذلك لتغطية مخاطر إلغاء هذه الفعاليات المرخصة من الجهات الرسمية أو عدم استكمالها أو تأجيلها أو توقفها أو نقل مكانها، لأسبابٍ خارج سيطرة المنظم، كالأحوال الجوية أو حالات عدم الظهور في حال ما إذا تم الاتفاق على ذلك.

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وتأتي هذه الخطوة، استمرارًا لجهود مؤسسة النقد العربي السعودي الحثيثة في تطوير قطاع التأمين من خلال تنوع المنتجات التأمينية وتوفيرها حسب احتياجات السوق السعودية وعملاء شركات التأمين، ولمواكبة التطورات في جميع المجالات بما يدعم استقرار التعاملات، وحفظ الحقوق المدنية، وتنوع أدوات إدارة المخاطر.

 


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