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الصناعات الدوائية تبيع استثمارات في حقوق ملكية بـ482 مليون ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية عن بيع جزء من محفظة استثمارات في حقوق ملكية بقيمة 482 مليون ريال.
وقالت الشركة إنه تم بيع جزء من محفظة استثمارات في حقوق ملكية بالقيمة العادلة، حيث وصل صافي المتحصلات من البيع 482 مليون ريال أي ما يساوي 10.1% من إجمالي أصول الشركة البالغة 4.757 مليون ريال كما في 30 يونيو 2020، بحسب العربية.
وأضافت أن الشركة مستمرة بعملية البيع، عبر مجموعة عمليات بلغت 482 مليون ريال حتى 15 سبتمبر الجاري تم تنفيذها من خلال سوق الأوراق المالية.
وحققت الدوائية أرباحًا من خلال الدخل الشامل الآخر بمبلغ 235 مليون ريال، ولا يتم تصنيف الأرباح المتحققة من عملية البيع ضمن قائمة الأرباح أو الخسائر، وسيتم تحويلها من احتياطي القيمة العادلة إلى الأرباح المبقاة ضمن حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة.
وستستخدم الشركة متحصلات البيع لاستكمال مشاريع الشركة ودعم العمليات التشغيلية والخطة المستقبلية.
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