- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم طريقة الحصول على بطاقة التقاعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
طريقة الحصول على بطاقة التقاعد
من خلال تطبيق المؤسسة
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت المؤسسة العامة للتقاعد إنه يمكن الاستفادة من بطاقة المتقاعد من خلال تطبيق المؤسسة.
جاء ذلك ردًا من التقاعد على استفسار في هذا الشأن عبر موقع تويتر، حيث قالت المؤسسة: يمكنك الحصول على بطاقة المتقاعد من خلال تطبيق المؤسسة العامة للتقاعد بالدخول على متجر أبل أو جوجل بلاي والبحث باسم المؤسسة العامة للتقاعد وتحميل النسخة المحدثة من التطبيق والاستفادة من خدمات المؤسسة الإلكترونية.
وتابعت التقاعد: للاستفادة من خدمات بطاقة التقاعد، قم بتسجيل الدخول على التطبيق، واضغط على البيانات كمتقاعد، ثم عرض بطاقة متقاعد.
ذات صلة :
المزيد
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة الحصول على بطاقة التقاعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.