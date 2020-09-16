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البيئة: ترقيم جميع الماشية في السعودية الفترة المقبلة
انتهاء المهلة المحددة لملاك الإبل لتسجيل بياناتهم مجانًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، انتهاء المهلة المحددة لملاك الإبل لتسجيل بياناتهم مجانًا، في قاعدة البيانات بالوزارة.
وصرح مدير خدمات الثروة الحيوانية الدكتور إبراهيم قاسم في مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، أمس الثلاثاء، بأن الترقيم الإلزامي للإبل سيكون من قبل مزودين للخدمة معتمدين من قبل الوزارة وفق رسوم تحددها الأخيرة بدءًا من الأول من محرم 1442هـ، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة سوف يتم العمل على ترقيم جميع الماشية بالمملكة.
ولفت قاسم إلى أن هناك مختبرًا وعيادات متنقلة لتقديم الخدمات لملاك الثروة الحيوانية في جميع مناطق المملكة، متابعًا أن الهدف من المشروع هو المساهمة في السيطرة على أمراض الثروة الحيوانية، وتحسينها وتطويرها وراثيًا، إضافة إلى القضاء على ظاهرة انتشار الإبل السائبة وما تسببه من حوادث مميتة، والحد من الرعي الجائر، ورفع مستوى الخدمات البيطرية المقدمة للمستفيدين.
وقال مدير خدمات الثروة الحيوانية في وزارة البيئة إن تجاوب ملاك الإبل ساهم في إنفاذ 90 % من المشروع.
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