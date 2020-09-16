محمد بن مسعود - الدمام - ليرتفع الإجمالي إلى 1079519 حالة سجّلت روسيا، خلال الـ 24 ساعة الماضية 5670 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1079519 إصابة. وأفاد مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، بأن عدد الوفيات ارتفع إلى 18917 حالة بعد تسجيل 132 حالة وفاة جديدة، مشيراً إلى شفاء 5809 حالات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى 890114 حالة.روسيا فيروس كورونا الجديد 5670 إصابة جديدة بكورونا في روسيا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-16 سجّلت روسيا، خلال الـ 24 ساعة الماضية 5670 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1079519 إصابة. وأفاد مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، بأن عدد الوفيات ارتفع إلى 18917 حالة بعد تسجيل 132 حالة وفاة جديدة، مشيراً إلى شفاء 5809 حالات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى 890114 حالة. Advertisements 16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442 11:47 AM ليرتفع الإجمالي إلى 1079519 حالة ليرتفع الإجمالي إلى 1079519 حالة سجّلت روسيا، خلال الـ 24 ساعة الماضية 5670 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1079519 إصابة. وأفاد مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، بأن عدد الوفيات ارتفع إلى 18917 حالة بعد تسجيل 132 حالة وفاة جديدة، مشيراً إلى شفاء 5809 حالات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى 890114 حالة. ، 5670 إصابة جديدة بكورونا في روسيا ،

المصدر : الخليج 365

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