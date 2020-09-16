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نفّذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، أمس، جولات ميدانية للتأكّد من قرارات التوطين الجديدة التي بدأ التطبيق الفعلي لها مطلع العام الحالي بنسبة 70%.
وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران أمين عام لجنة التوطين عبدالله الدوسري، أن اللجنة قامت بجولات على 64 محلاً لبيع الزهور والورد والبذور الزراعية، بلغ عدد الموظفين السعوديين فيها 43 موظفاً منهم موظفتان، وتم حصر 13 فرصة عمل جارٍ العمل عليها وتجهيزها لشغلها بالسعوديين.
وبين الدوسري؛ أن نسب التوطين في هذه الأنشطة بلغت أكثر من 46%، داعياً أصحاب الأعمال إلى سرعة توظيف السعوديين تجنباً لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نجران
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442 11:39 AM
للتأكد من القرارات الجديدة التي بدأ تطبيقها مطلع العام بنسبة 70%
نفّذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، أمس، جولات ميدانية للتأكّد من قرارات التوطين الجديدة التي بدأ التطبيق الفعلي لها مطلع العام الحالي بنسبة 70%.
وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران أمين عام لجنة التوطين عبدالله الدوسري، أن اللجنة قامت بجولات على 64 محلاً لبيع الزهور والورد والبذور الزراعية، بلغ عدد الموظفين السعوديين فيها 43 موظفاً منهم موظفتان، وتم حصر 13 فرصة عمل جارٍ العمل عليها وتجهيزها لشغلها بالسعوديين.
وبين الدوسري؛ أن نسب التوطين في هذه الأنشطة بلغت أكثر من 46%، داعياً أصحاب الأعمال إلى سرعة توظيف السعوديين تجنباً لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.
، نجران.. لجنة توطين الوظائف تنفّذ جولات ميدانية وتحصر 13 فرصة عمل ،
المصدر : الخليج 365
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