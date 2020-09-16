شكرا لمتابعة خبر عن شروط السماح بدخول المسافرين البحرين عبر جسر الملك فهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن الجانب البحريني بجسر الملك فهد اليوم الأربعاء شروط السماح بدخول المسافرين لمملكة البحرين وهي كالتالي : أعلن الجانب البحريني بجسر الملك فهد اليوم الأربعاء شروط السماح بدخول المسافرين لمملكة البحرين وهي كالتالي : 1- خضوع المسافرين لفحص كورونا على جسر الملك فهد برسوم 60 دينار بحريني . 2- تحميل تطبيق " مجتمع واعي " والتسجيل فيه . Advertisements 3- يُعفى من إجرء الفحص من غادر البحرين قبل 72 ساعة وثبتت نتيجة فحصه سلبية العينة . 4- الإلتزام بالعزل الصحي لحين ظهور نتيجة الفحص ، وإذا كانت إيجابية يجب على المسافر اتباع التعليمات الصحية بالبحرين والإستمرار بالعزل . 5- الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية كالكمامة والتباعد الإجتماعي ، مع الإتصال على الرقم 444 إذا ظهر أي عرض كالصداع أو فقدان حاسة الشم أو التذوق أو ارتفاع درجة الحرارة ونحو ذلك .

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