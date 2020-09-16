شكرا لمتابعة خبر عن "العنف الأسري" تقف على حالة فتاة تعرضت للعنف من قبل والدها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): باشر مركز بلاغات العنف الأسري حالة فتاة تعرضت للتعنيف على يد والدها، وذلك بعد تداول معلومات عن حالة الفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي. باشر مركز بلاغات العنف الأسري حالة فتاة تعرضت للتعنيف على يد والدها، وذلك بعد تداول معلومات عن حالة الفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المركز إنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري وجاري اتخاذ اللازم حيالها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

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