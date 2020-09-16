«المسند» استمرار الأمطار على بعض مناطق المملكة اليوم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية استمرار الأمطار على بعض مناطق المملكة . توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية استمرار الأمطار على بعض مناطق المملكة . وأكد " المسند " تشكل السحب الممطرة اليوم الأربعاء على أجزء من مرتفعات عسير وجازان والباحة ، وأجزاء من منطقة مكة المكرمة . Advertisements كما توقع " المسند " أن تكون الرياح شمالية شرقية نشطة، وقد تثير بعض الغبار في الشمال الشرقي وفي شمال وسط المملكة .

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