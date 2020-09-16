شكرا لمتابعة خبر عن 3 خطوات للحصول على خدمات بطاقة التقاعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت المؤسسة العامة للتقاعد بأنه من الممكن الإستفادة من بطاقة المؤسسة الإلكترونية، من خلال الحصول على التطبيق وإجراء 3 خطوات للحصول عليها.
وقالت المؤسسة إنه يمكن الحصول على بطاقة المتقاعد من خلال تطبيق المؤسسة العامة للتقاعد بالدخول على متجر أبل أو جوجل بلاي والبحث باسم المؤسسة العامة للتقاعد وتحميل النسخة المحدثة من التطبيق والاستفادة من خدمات المؤسسة الإلكترونية.
وأضافت المؤسسة، بأنه يمكن الإستفادة من خدمات بطاقة التقاعد من خلال تسجيل الدخول على التطبيق، ثم الضغط على البيانات كمتقاعد، ثم عرض بطاقة متقاعد.
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