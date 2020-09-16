شكرا لمتابعة خبر عن «المرور» توضح مدى استحصال رسوم نقل ملكية على السيارات المباعة بقصد التفكيك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الإدارة العامة للمرور اليوم الثلاثاء عدم استحصال رسوم نقل الملكية على المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها كقطع غيار.

وجددت " المرور " التأكيد على إمكانبة إتمام نقل ملكية السيارات المختلفة عبر منصة " أبشر " بدلاً من زيارة إحدى دوائر المرور المنتشرة ، كما يمكن نقل ملكيّة المركبات المختلفة دون الحاجة إلى فحصها ، تيسييراً على المواطنين والمقيمين .