شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. جولة بقصر الملك فهد من الداخل في حي الحنبلي بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يعد قصر الملك فهد بن عبدالعزيز بحي الحنبلي بالرياض من أهم الرموز الوطنية والقيمة المعمارية في المملكة .

وكشفت دارة الملك عبد العزيز أن هذا القصر الأثري بني في الستينات الهجرية وأقام فيه الملك فهد – رحمه الله – حتى عام 1377 هـ و أشرف الملك فهد على بنائه شخصياً .

وفي جولة للباحث محمد الحوطي من داخل القصر ، أظهر نمطه العمراني الذي يختلف عن النمط المعروف في نجد ، فالمواد المستخدمة فيه كثيراً ما نجدها في الساحل الشرقي للمملكة .

كما ظهر التصميم العريق للنوافذ والأبواب والسقوف وهو تصميم يستخدم في الأحساء والكويت والبحرين ، وتبلغ مساحة القصر 4200 متر مربع ، ويشتمل على مواقف السيارات وسكن الخدم وغير ذلك .