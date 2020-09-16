شكرا لمتابعة خبر عن أمير عسير يشيد بأعمال مُزارع أعاد استصلاح مدرجاته الزراعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

أكد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، أن المنطقة قطعت شوطاً كبيراً في مسيرتها التنموية بمختلف مجالاتها الخدمية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، وأشار سموه بأن القطاع الزراعي بالمنطقة شهد استحداث ودعم العديد من المشروعات ضمن برنامج "التنمية الريفية الزراعية المستدامة" الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مطلع العام الميلادي الماضي.

وأضاف أمير منطقة عسير بأن الجهات المعنية بالمنطقة عملت على استكمال مشروعاتها وبحث مستقبلها الزراعي بما يحقق التنمية المستدامة للزراعة وحماية البيئة الطبيعية ، وتحسينها كمورد اقتصادي متجدد بمشاركة فاعلة من أفراد المجتمع لإكتشاف المشكلات وتشخيص أسبابها ، ووضع الحلول العلمية لها، والحد من تدهور المدرجات الزراعية بالمنطقة.

وقال الأمير تركي بن طلال بأن ذلك يأتي بهدف تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، وتحسين دخل ومستوى معيشة صغار المزارعين، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، والإسهام في الإستقرار الاجتماعي والتوطين، وتوفير فرص العمل.

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جاء ذلك خلال استقبال سموه للمُزارع يوسف سعيد الشهري بمكتبه بالإمارة، بحضور محافظ تنومة مسفر آل محضي، ونائب مدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة محمد عسيري، حيث أشاد أمير منطقة عسير على ما قام به الشهري من الحفاظ على عدد من المزارع التي يملكها في محافظة تنومة بإعادة تأهيلها واستصلاحها للزراعة ووصف سموه الأعمال التي قام بها بأنها نموذج فريد في المحافظة على الهوية الزراعية وتثبيت العادات القديمة بطريقة صحيحة.

وجاء استقبال أمير منطقة عسير للمزارع يوسف الشهري بعد أن وقف سموه على الأعمال التي قام بها في الحفاظ على مزارعه الواقعة بقرية القذال نازلة بمحافظة تنومة.