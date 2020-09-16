الموافقة على مخطط جنوب مطار المدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): كشفت إمارة المدينة المنورة، بأن الموافقة صدرت بشأن مخطط جنوب مطار المدينة . كشفت إمارة المدينة المنورة، بأن الموافقة صدرت بشأن مخطط جنوب مطار المدينة . وأوضحت الإمارة بأنه " صدرت الموافقة الكريمة على المخطط بمساحة 51.874.499 م2 ، وسيقوم فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة في المدينة. وتابعت الإمارة بأنه سيتم البدء في أعمال التنسيق مع المواطنين لتسليم الملكيات بعد تنظيمها.

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