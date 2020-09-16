شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إغلاق مصنع ومستودع للأعلاف مخالف في تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

‏أغلقت ‎الهيئة العامة للغذاء والدواء في منطقة تبوك، اليوم الثلاثاء، مصنعًا ومستودعًا للأعلاف، يمارسان أنشطتهما دون تطبيق اشتراطات التصنيع المطلوبة

وجاء ذلك بالإضافةً إلى عدم حصولهم على التراخيص اللازمة، حيث تم ضبط 99 طنًا من المواد العلفية واستدعاء أصحاب المنشآت لاستكمال الإجراءات اللازمة.

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